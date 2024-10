W niedzielę zagrały ze sobą żeńskie zespoły Barcelony i Espanyolu. Niżej notowany zespół jeszcze do 59. minuty prowadził 1:0, ale następnie przyjął aż siedem "ciosów". Za wielki zwrot akcji odpowiadają Aitana Bonmati, Claudia Pina, Alexia Putellas i Ewa Pajor. To Polka została bohaterką "Dumy Katalonii". Dała sygnał do ataku, trafiając na 1:1, a w końcówce podstawowego czasu gry dołożyła dwie bramki, kompletując klasycznego hat-tricka.