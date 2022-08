Orzeł szczerze o swojej kontuzji: Popłakałem się

Oprac.: Kamil Jagodyński Piłka nożna

O ile jeszcze do niedawna kibicom reprezentacji Polski pozostawała resztka nadziei na to, że w czasie mundialu w Katarze będziemy mogli w barwach biało-czerwonych oglądać Jakuba Modera, tak ostatnie informacje już w zasadzie przekreśliły na to szanse. Pomocnik Brighton w rozmowie na kanale "Foot Truck" opowiedział więcej o tym, jak sam ze sobą musiał przepracować ten uraz.

Zdjęcie Reprezentant Polski Jakub Moder zerwał więzadła podczas meczu Brighton - Norwich w kwietniu tego roku / EXPA/ Focus Images/ Paul Chesterton / Newspix