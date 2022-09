Doświadczony szkoleniowiec objął kadrę Polski do lat 19 na początku tego roku. Śląski szkoleniowiec ma doświadczenie w pracy z młodymi zawodnikami, bo choćby podczas pięcioletniej pracy w Górniku Zabrze stawiał, wypromował i oszlifował kilku późniejszych reprezentantów, jak Szymona Żurkowskiego, Pawła Bochniewicza, Rafała Kurzawę czy Damiana Kądziora. Stawiał też mocno na późniejszych młodzieżowych reprezentantów kraju Krzysztofa Kubicę czy Aleksandra Paluszka.

Chcą wygrać grupę

Teraz Brosz pracuje z reprezentacją do lat 19. Przed nim i jego zawodnikami ważny turniej w Gdyni. Naszymi przeciwnikami będą tam drużyny Bośni i Hercegowiny, Estonii oraz Włoch. Pierwsze spotkanie już dzisiaj o godzinie 18.00 z Bośniakami. W sobotę zagramy z Estonią, a we wtorek 27 września z Włochami. Do turnieju finałowego, który w przyszłym roku odbędzie się na Malcie awansują po dwa najlepsze zespoły z wszystkich siedmiu grup.

- Na początek czeka nas mecz z Bośnią i zdajemy sobie sprawę, że ławo nie będzie. Widzieliśmy ich w akcji, potrafią grać. Te w cudzysłowie mniejsze reprezentacje mają więcej możliwości do przygotowań, bo grupują swoich zawodników w jednym miejscu i mają więcej czasu na wspólną pracę niż my. My jesteśmy jednak gotowi i przygotowani. Na swoim terenie chcemy wygrać grupę - mówi Marcin Brosz.

Pomysł na młodych graczy

Śląski szkoleniowiec wprowadził kilka innowacji w pracy z młodymi zawodnikami. M.in. w sierpniu - poza terminem międzynarodowych władz piłkarskich - zorganizował kilkudniowe konsultacje w Gdyni. Tak pracują w innych federacjach, choćby w Izraelu, który w ostatnim czasie notuje w młodszych kategoriach wiekowych coraz lepsze wyniki. Co ciekawe na konsultacje kadry w pierwszym rzędzie stawili się młodzi zawodnicy z Wysp Brytyjskich, których w kadrze trenera Brosza nie brakuje. Sam gościł zresztą niedawno w słynącej z pracy z młodzieżą Akademii Manchesteru United. W jego kadrze jest bowiem mający nigeryjskie korzenie, ale grający dla Polski Maxi Oyedele. - Pokazano mi, jaki tamtejsza słynna Akademia ma pomysł na niego. Jak chcą go prowadzić, rozwijać i wprowadzać do dorosłej piłki. To zresztą w przypadku młodych zawodników i klubów jeden z kluczy do ich rozwoju. Chodzi o to jaki kluby mają pomysł na tych młodych graczy? Kiedy sprowadzaliśmy do Górnika kilka lat temu Olka Paluszka, wtedy jednego z najbardziej utalentowanych graczy w swoim roczniku, to powiedzieliśmy mu, co chcemy żeby robił i żeby wiedział, w którym miejscu będzie za rok, za dwa lata. Później dostał swoją szansę w lidze. Na początku grał głównie w trzecioligowych rezerwach. Potem było wypożyczenie do I ligi. To było świadome i przemyślane działanie. Takiego młodego zawodnika powinno się odpowiednio wprowadzać. Podobnie rzecz miała się z Krzyśkiem Kubicą - tłumaczy trener Brosz.

Michał Zichlarz

Lista zawodników kadry U-19 na eliminacyjny turniej w Gdyni

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Jakub Antczak (Lech Poznań), Miłosz Brzozowski (Hansa Rostock), Dawid Bugaj (SPAL 2013), George Chmiel (Blackburn Rovers), Igor Drapiński (Wisła Płock), Kacper Duda (Wisła Kraków), Tommaso Guercio (Inter Mediolan), Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce), Jakub Kolan (Zagłębie Lubin), Mateusz Kowalczyk (ŁKS Łódź), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Miłosz Kurowski (Śląsk Wrocław), Wiktor Matyjewicz (Hellas Verona), Miłosz Matysik (Jagiellonia Białystok), Szymon Michalski (Skra Częstochowa), Szczepan Mucha (Rekord Bielsko-Biała), Maximilian Oyedele (Manchester United), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Kacper Urbański (Bologna), Oliwier Zych (Aston Villa).

