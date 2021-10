Do tragedii doszło w styczniu 2019 roku. Samolot Piper Pa-46, którym podróżował 28-letni Emiliano Sala - kilka dni po podpisaniu kontraktu z Cardiff City - zniknął z radarów nad kanałem La Manche. Wrak maszyny odnaleziono dwa tygodnie później.



Wewnątrz znajdowały się zwłoki argentyńskiego napastnika. Ciała 59-letniego pilota, Davida Ibbotsona, do tej pory nie odnaleziono. Jak wykazało śledztwo, nie miał on uprawnień do pilotowania nocą.

Emiliano Sala nie żyje. Winny usłyszy wyrok 12 listopada

Lot odbywał się w bardzo niekorzystnych warunkach. W jego trakcie Sala wysyłał rodzinie wiadomości o dramatycznej sytuacji.



W czwartek sąd koronny w stolicy Walii wskazał winnego katastrofy. Jest nim David Henderson - biznesmen, który organizował lot, powierzając jego realizację pilotowi bez stosownych uprawnień.

Reklama

Oskarżonemu grozi pięć lat więzienia. Wyrok ma zostać ogłoszony 12 listopada.



UKi