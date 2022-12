Rosjanie zostali wykluczeni z rozgrywek pod egidą FIFA i UEFA. Reprezentacja tego kraju nie miała możliwości uczestniczenia w barażach o awans do mistrzostw świata w Katarze, nie weźmie również udziału w eliminacjach do Euro 2024. Jest to oczywiście pokłosie inwazji Rosji na Ukrainę.