On już zna zdobywcę Złotej Piłki. "Mówię kryptonimami, wyłączam komputer i wszystko sprawdzam"

Wieczorem ogłoszone zostanie nazwisko najlepszego gracza w sezonie 2021/2022. Wszystko wskazuje na to, że zostanie nim Karim Benzema, ale na oficjalny werdykt trzeba jeszcze poczekać. - Jako wąskie grono dowiadujemy się trzy tygodnie przed galą. Wszyscy podpisujemy klauzulę poufności. Będąc w zaufaniu, musisz uważać, aby nie popełnić błędu. Mówię więc kryptonimami, wyłączam komputer i wszystko sprawdzam. Zachowanie tajemnicy jest gwarancją, że chwila otwarcia koperty będzie jeszcze bardziej niesamowita. Na początku nie jest to łatwe, ale z czasem się do tego przyzwyczajasz - tłumaczył w rozmowie z "L’Equipe" Marc Las, producent redakcyjny gali.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aurelien Tchouameni po El Clasico: Jestem tutaj, żeby zbudować własną historię. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Co ciekawe, nawet prowadzący galę nie znają nazwiska zwycięzcy. Dowiadują się dopiero kilka godzin wcześniej. - Didier Drogba i Sandy Heribert, bez względu na to, jak bardzo mnie nękają, nie dowiedzą się wcześniej. Podam im nazwisko dopiero krótko przed galą, aby ich chronić. Zwłaszcza Didiera, który jest bardzo mocno eksponowany w mediach - mówił Las.

Złota Piłka 2022: Setki pracowników i miesiące przygotowań

Drogba i Heribert po raz trzeci poprowadzą wspólnie galę. Zdaniem sporej części kibiców i ekspertów, para radzi sobie bardzo dobrze i wiele wskazuje na to, że ich współpraca będzie trwać dłużej. Pomimo pewnego doświadczenia w prowadzeniu gali, za każdym razem Drogba i Heribert poświęcają mnóstwo czasu na próby. - Przez dziesięć dni jesteśmy zamknięci w pokoju i powtarzamy całą galę raz po raz bez przerwy. Didier nie miał doświadczenia jako prezenter, Sandy mu pomogła. Jego siłą od początku były anegdoty. Z naszych roboczych spotkań narodziła się sekwencja selfie z Kylianem Mbappé w 2019 roku, dziesięć lat po półfinałowym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea i FC Barcelona. Didier powiedział nam, że obiecał wówczas zdjęcie chłopcu, ale nie udało mu się dotrzymać słowa. Po czasie okazało się, że był to mały Kylian Mbappe! Uznaliśmy, że absolutnie musimy to wykorzystać i zrobić wokół tego show - opowiadał producent.

Przygotowania do tego wyjątkowego wieczoru trwają miesiącami. Prezenterzy to tylko wierzchołek ogromnej góry lodowej. - Pracujemy nad organizacją Złotej Piłki od marca. Łącznie ze wszystkimi zespołami, około 300 osób jest zmobilizowanych do tego wydarzenia. Wszystko jest dopieszczone na milimetry, aby niczego nie przegapić - podkreślał Las.

W tym roku gala Złotej Piłki odbędzie się po raz 66. Oprócz głównej nagrody, przyznane będą także: Kobieca Złota Piłka, Trofeum Raymonda Kopy, Trofeum Lwa Jaszyna, Trofeum Gerda Muellera, Nagroda dla Najlepszej Drużyny Roku, a także po raz pierwszy w historii - Nagroda Sokratesa dla piłkarzy i piłkarek zaangażowanych społecznie.

Jakub Żelepień, Interia