Olympiakos Pireus po raz 45. piłkarskim mistrzem Grecji

Olympiakos Pireus po raz 45. został piłkarskim mistrzem Grecji. Tytuł oraz miejsce w następnej edycji Ligi Mistrzów przypieczętował zwycięstwem w niedzielny wieczór nad AEK Ateny 2-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Norwich City - Manchester United 1-2 (po dogrywce) - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Olympiakos ma 78 punktów i sześć kolejek przed zakończeniem rywalizacji w fazie finałowej o 19 wyprzedza broniący tytułu PAOK.

Reklama

Zespół z Salonik wygrał derby z Arisem 2-0, a jedną z bramek - 11. w sezonie - zdobył Karol Świderski. Były młodzieżowy reprezentant Polski na początku spotkania nie wykorzystał rzutu karnego.

Olympiakos będzie miał szansę na dublet, gdyż czeka go jeszcze finał Pucharu Grecji z AEK Ateny.

Ekipa z Pireusu rywalizuje też jeszcze w Lidze Europy, gdzie w pierwszym meczu 1/8 finału zremisował z angielskim Wolverhampton 1-1.

Zdjęcie Piłkarze Jagiellonii (na biało) w stariu z Olympiakosem / Kamil Swirydowicz / Newspix



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.