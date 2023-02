Oliwia Rapacka: Czujemy, że to może być nasz moment

Na półmetku rozgrywek kobiecej Ekstraligi Górnik Łęczna zajmuje drugą lokatę, ze stratą dwóch „oczek” do liderującego GKS-u Katowice. Jedna z czołowych zawodniczek ekipy z Lubelszczyzny Oliwia Rapacka w rozmowie z Interią mówi jednak, że to bardzo dobra pozycja do ataku i choć w Łęcznej nie ma presji na zdobycie tytułu, co zawodniczki czują, że to może być ich moment.