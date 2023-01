Olimpijczyk i uczestnik mundialu przegrał z narkotykami. "Brutalne życie"

James z pochodzenia jest Walijczykiem - urodził się w Cardiff w 1963 roku. W wielu 16 lat razem z siostrą i rodzicami wyemigrowali do Kanady. Zanim to się stało, pokazał się z dobrej strony jako sportowiec - m. in. ustanowił rekord Walii na 800 metrów w swojej kategorii wiekowej. Chodził do tej samej szkoły, co Gareth Bale .

W Kanadzie postawił na piłkę i bardzo szybko trafił do tamtejszej reprezentacji. W wieku 20 lat otrzymał kanadyjskie obywatelstwo, a w 1984 roku wystąpił z drużyną w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles (dotarli do ćwierćfinału).

Występował też w klubach z Toronto i Ottawy. Na krótki wrócił do Anglii i został zawodnikiem Doncaster Rovers. Po zakończeniu kariery zawodniczej został szkoleniowcem i prowadził kadrę narodową Kanady do lat 20 czy reprezentację Bahamów , a także kilka klubów.

Już w 2012 roku James przyznał się do uzależnienia od kokainy, które zaczęło się 14 lat wcześniej. W 2018 roku w kanadyjskim "The Star" ukazał się artykuł, w którym napisano, że były reprezentant Kanady zamieszkał w parku w Toronto. Prowadził protest głodowy przeciwko złemu traktowaniu osób uzależnionych od narkotyków.

To się chyba nie udało i James postanowił opuścić Kanadę. Jeszcze przed pandemią wrócił do Wielkiej Brytanii, w której się urodził. "Nie mogłem znaleźć żadnej bratniej duszy. Zastąpiły mi to narkotyki i, na początku, mnóstwo pracy - przyznał James w "The Mail". - Nie powinniśmy nikogo nazywać narkomanem, bo to słowo sprawia, że myślimy o kimś takim, jako o kryminaliście, bezdomny, bez pracy i brudnym. To są odrażające słowa."