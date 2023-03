Marcin Oleksy: Zdecydowanie nie, nigdy wcześniej nie doświadczyłem tak ogromnego zainteresowania medialnego. Mnóstwo dziennikarzy próbuje się ze mną skontaktować, a ja staram się udzielić wywiadu każdemu z nich. Nie jest to łatwe, bo doba nie jest z gumy. Nawet w tym momencie, w którym rozmawiamy, jestem w drodze z jednej telewizji do drugiej. Odkąd skończyła się gala, nie miałem w zasadzie ani chwili dla siebie, żeby ochłonąć.

- W ostatnich dniach nie miałem możliwości, aby pojawić się w pracy i już wiem, że pozostanie tak co najmniej do piątku. Będę wkrótce odzywał się do kuzyna, który jest moim szefem, żeby omówić z nim sytuację. Mam nadzieję, że jest świadomy tego, co wydarzyło się wokół mnie, że zdaje sobie sprawę z tego, jaką otrzymałem nagrodę i nie będzie problemu, abym wykorzystał swoje pięć minut.

- Tak, chciałbym przyczynić się do wzrostu popularności naszej dyscypliny. Nie mogę jednak tego robić, odpowiadać na dziesiątki telefonów, udzielać wywiadów, umawiać się na spotkania, jednocześnie siedząc w koparce. Wychodziłoby na to, że i tak co drugi dzień musiałbym brać wolne. Poza tym podczas wykonywania swoich obowiązków potrzebuję się skupić, a już przed galą było tak, że musiałem zatrzymywać pracę, aby porozmawiać z dziennikarzami, którzy się do mnie dobijali. Nie chcę łączyć pracy z wywiadami, bo to może się dla mnie różnie skończyć - mogę coś uszkodzić, kogoś skrzywdzić, pomylić się. Ryzyko jest zbyt duże.