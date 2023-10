Old Trafford poza Euro 2028 i wychodzą demony. "Gryzonie, dziury, ruina"

Tymczasem Old Trafford jest w bardzo złym stanie. Pierwsze problemy pojawiły się sześć lat po remoncie, podczas igrzysk olimpijskich w 2012 roku. Ich gospodarzem był wówczas Londyn, ale mecze piłkarskie turnieju olimpijskiego (wygrał go Meksyk) odbywały się również w Manchesterze. I wówczas na Old Trafford podczas ulewy przez dach zaczęła się przelewać woda - całymi strumieniami. Miało to miejsce podczas meczu Hiszpanii z Marokiem i całe szczęście, że stadion nie był wtedy wypełniony.