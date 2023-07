Olbrzymie kontrowersje w meczu mundialu. Wielkie bieganie do VAR

Hiszpańska sędzia Marta Huerta de Aza najpierw pobiegła do ekranu z powtórkami VAR, by odwołać rzut karny w doliczonym czasie gry, a następnie wciąż jeszcze w tym doliczonym czasie gry nie skorzystała z VAR, by wyjaśnić kolejną wątpliwość. W tej sytuacji francuski trener Nicolas Delepine machał zły rękoma. Jego Haiti przegrało kluczowy mecz z Chinami na mistrzostwach świata kobiet.