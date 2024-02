FC Barcelona nieco niespodziewanie, żeby nie napisać sensacyjnie wygrała w poprzednim sezonie mistrzostwo Hiszpanii . W tamtym momencie to był wynik wyraźnie ponad stan. Ten sukces "Blaugrana" niewątpliwie zawdzięczała głównie trzem piłkarzom. Mowa o bramkarzu Marcu-Andre ter Stegenie, środkowym obrońcy Ronaldzie Araujo oraz oczywiście kapitanie reprezentacji Polski , a więc Robercie Lewandowskim .

Trudny sezon Barcelony

Pierwsza dwójka odpowiadała za to, żeby Barcelona goli traciła bardzo niewiele, a nasz napastnik miał je seryjnie strzelać. Ta sztuka Lewandowskiemu udawała się do mundialu w Katarze . Po tym turnieju forma Polaka wyraźnie się popsuła i za zdobywanie punktów dla "Dumy Katalonii" zdecydowanie bardziej wydajnie musieli zacząć odpowiadać bramkarz i obrońcy. Zespół prowadzony przez Xavi ego regularnie wygrywał kolejne mecze 1:0.

Styl gry drużyny zwykle nie odpowiadał kibicom, którzy oczywiście z mistrzostwa się cieszyli, ale narzekania nie brakowało. W związku ze swoją słabą sytuacją finansową Barcelona musiała latem skorzystać z kreatywności swoich dyrektorów, aby znaleźć piłkarzy, którzy mogą wzmocnić klub i sprawić, że kadra będzie jeszcze lepsza. W związku z tym zdecydowano się na transfery darmowe i wypożyczenia. Za darmo do Katalonii trafił Ilkay Gundogan .

Gundogan wskazuje innych. Barcelona faworytem nie jest

Niemiec w sezonie 2022/2023 niewątpliwie był jednym z najlepszych środkowych pomocników na świecie, więc naturalnie trzeba było traktować ten ruch jako poważne wzmocnienie klubu z przebudowywanego Camp Nou. Trzeba przyznać, że doświadczony piłkarz niewątpliwie się sprawdza i jest być może najlepszym i najbardziej stabilnym z zawodników, którymi dysponuje Xavi. Mimo tego, trudno traktować obecnie Barcelonę, jako faworyta do wygrania Ligi Mistrzów , co sam Niemiec podkreśla.

- Potrzebujemy tych rozgrywek, aby podnieść nasz poziom. O to właśnie chodzi w Lidze Mistrzów, o rywalizację, wymaganie maksimum. Będę szczery. Widzę inne drużyny z większymi szansami i doświadczeniem. Ale jeśli zakwalifikujemy się do ćwierćfinału, znajdziemy się na wyjątkowym terenie. Kto mógł się spodziewać, że Inter dotrze do finału w zeszłym roku? Jestem realistą, ale wiem też, że każdemu jest trudno - powiedział pomocnik w rozmowie z "La Vanguardia".