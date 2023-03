Ojciec Messiego przyłapany w Arabii Saudyjskiej! Wyciekł powód wizyty

Po spełnieniu marzenia w postaci zdobycia mistrzostwa świata, Argentyńczyk stał się jeszcze bardziej łakomym kąskiem na transferowym rynku. A że jego umowa z Paris Saint - Germain obowiązuje tylko do końca sezonu , to plotek z każdym dniem jest więcej.

Co prawda Messi jeszcze nie podjął decyzji co do swojej przyszłości w Paryżu, ale opcji ma więcej. Mówi się o jego ewentualnej przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych lub powrocie do Barcelony. Pojawia się również ten sam temat, co w przypadku Ronaldo, czyli sowicie płatny transfer na Bliski Wschód.