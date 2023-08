Ojciec Krychowiaka się nie hamował, wyjawił, co leży mu na sercu. Ma wielki żal

Grzegorz Krychowiak przez lata stanowił o sile polskiej reprezentacji. Wraz z nadejściem nowego selekcjonera, etatowy do tej pory piłkarz, został odsunięty od drużyny narodowej, nie otrzymując zaproszeń na zgrupowania "Biało-Czerwonych". Ojciec aktualnego zawodnika arabskiego Abha Club w wymowny sposób skomentował taki stan rzeczy, dając jasno do zrozumienia, że ma wielki żal o to, jak potraktowano jego syna.