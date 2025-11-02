Ogromny pech Jakuba Modera, kolejna długa przerwa. Nowe wieści ws. reprezentanta

Trzeba niestety przyznać to wprost - kariera piłkarska Jakuba Modera jest co jakiś czasy wyhamowywana przez kolejne poważne kontuzje. Tak było chociażby za czasów jego obecności w Brighton & Hove Albion, tak jest i tym razem w Feyenoordzie Rotterdam.

Polak miał naprawdę niezłe wejście do ekipy z De Kuip, po czym latem tego roku zaczął mieć kłopoty związane z urazem pleców. Efekt jest taki, że ostatni raz na murawę w oficjalnym meczu wybiegł w końcu lipca.

Kto nowym trenerem Legii? Padły nazwiska Xaviego, ten Haga czy Postecoglu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Moder już po operacji. W tym roku na boisku już go nie zobaczymy

U Modera zdiagnozowano ostatecznie przepuklinę kręgosłupa i pierwotnie starano się rozwiązać ten problem poprzez podanie mu specjalnego zastrzyku, ale ta opcja zawiodła - trzeba było więc zdecydować się na bardziej inwazyjną metodę, czyli operację.

Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu "Meczyki", poinformował, że zabieg przeprowadzono w Polsce i - co najważniejsze - wskazał też przybliżoną datę powrotu gracza na boisko.

Ma się to stać nie wcześniej jak w pierwszym kwartale 2026 roku, a więc w rundzie jesiennej 26-latka w akcji w Eredivisie już nie zobaczymy - nie mówiąc już o spotkaniach reprezentacji Polski w el. MŚ.

Reprezentacja Polski osłabiona. Jan Urban nie będzie mógł powołać Jakuba Modera

"Biało-Czerwoni" zagrają dwa ostatnie mecze kwalifikacyjne dokładnie 14 i 17 listopada, mierząc się odpowiednio z Holandią i Maltą. Jakub Moder wcześniej, w meczach eliminacyjnych rozgrywanych jeszcze za kadencji Michała Probierza, każdorazowo otrzymywał szansę na rozegranie 90 lub prawie 90 minut w kolejnych starciach. Teraz Jan Urban nie będzie mógł nawet rozważać wysłania mu powołania...

Jakub Moder STEFAN KOOPS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jakub Moder, 02.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Jakub Moder MARCEL VAN HOORNANPAFP AFP