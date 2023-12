Ogromne zamieszanie wokół byłego kadrowicza. W mediach burza. "Będę walczył o swoją prawdę"

Dziennikarze "Gazety Krakowskiej" w środę informowali, że Dawid Janczyk może przebywać w zakładzie karnym. Miał do niego trafić w związku z zaległościami w opłacaniu alimentów. Po publikacji w wreszcie w mediach przemówił sam zainteresowany. Zaprzeczył on doniesieniom, który dodatkowo zagroził skierowaniem sprawy do prawników. Napastnik przebywa w domu, co potwierdziła również jego rodzina.