Ewa Pajor została wybrana do jedenastki sezonu Ligi Mistrzyń 2022/23. Decyzja UEFA nie mogła być inna, bowiem zawodniczka VfL Wolfsburg zakończyła ostatnią edycję rozgrywek z tytułem królowej strzelczyń. Na to miano zapracowała dziewięcioma bramkami. Nie przełożyło się to niestety na zwycięstwo w wielkim finale.