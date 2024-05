Ogromne wsparcie dla kapitana, ale bez lidera ani rusz. Fatalna seria trwa

Po świetnej serii siedmiu meczów bez porażki (17 punktów) Widzew nie wykorzystał okazji, by doskoczyć do czołówki ligi. Przegrał z Rakowem Częstochowa i Wartą Poznań. To sprawiło, że powinien zapomnieć o wyższych miejscach, a za chwilę może być w dolnej części tabeli.

Kolejny cios łodzianie przyjęli w tygodniu przed meczem z Zagłębiem Lubin i to bardzo bolesny. Na treningu więzadła zerwał lider zespołu Bartłomiej Pawłowski i wróci na boisku dopiero w nowym roku. "Sekunda podczas treningu. Potem badania i diagnoza lekarza. Trochę to wszytko powaliło mnie na kolana. Tym bardziej że to pierwszy taki uraz w mojej karierze. Na boisku na razie się nie zobaczymy, ale możecie być pewni, że jestem i będę z wami. Dłuższa chwila i jestem" napisał w mediach społecznościowych. Reklama

W geście wsparcia na rozgrzewkę cała drużyna, ale także sztab szkoleniowy pojawił się w koszulkach z nr. 19 na plecach i nazwiskiem Pawłowski. A trener łodzian cały mecz zarządzał drużyną w meczowym trykocie kapitana drużyny.

Trener Daniel Myśliwiec musiał więc już od meczu z Zagłębiem rozpocząć szukanie zastępcy na boisku. Szansę dostał rezerwowy w ostatnich kolejkach Dominik Kun, który walczy o przedłużenie kontraktu. Okazało się jednak, że trudno wejść w buty Pawłowskiego. Początek spotkania to lekka przewaga Zagłębia, ale bez groźnych okazji. Przed upływem kwadransa ruszył Widzew. Debiutujący w pierwszym składzie 19-letni Konrad Cybulski próbował dośrodkować, ale wyszedł mu strzał i Sokrates Dioudis z trudem zażegnał niebezpieczeństwo. Stwarzanie kolejnych sytuacji szło im jednak jak po grudzie.

Dwa gole Zagłębia do przerwy

A Zagłębie zrobiło tak, jak kilka innych drużyn w Łodzi. Czekało na okazję do kontrataku i dość szybko się doczekało. Po stracie piłki na połowie rywali świetne zagranie do Mateusza Wdowiaka, Mateusz Żyro nie był w stanie go dogonić i goście objęli prowadzenie. Nie minęły dwie minuty i kolejna kontra. Marek Mróz doskonale podał do Kacpra Chodyny i było 2:0. Reklama

Widzew pozbawiony lidera nie potrafił zareagować. Jeden kreatywny zawodnik (Fran Alvarez) to było za mało, by zagrozić Zagłębiu. Gospodarzy stać było tylko na kilka mocnych, ale i niecelnych strzałów. Za to goście mieli kolejną okazję, ale Tomasz Makowski trafił w poprzeczkę.



Początek drugiej połowy to znów kontra Zagłębia. Powinno być 0:3, ale Mato Milos zdążył wrócić i wybić piłkę Wdowiakowi. I zamiast 0:3 za chwilę było 1:2. Tym razem to Widzew wyprowadził szybki atak - Alvarez zagrał w tempo do rezerwowego Andrejsa Ciganiksa i łodzianie zdobyli kontaktową bramkę.

Gospodarze złapali wiatr w żagle. Z prawej strony dokładnie dośrodkował Milos, a kolejny z rezerwowych - Imad Rondić - główkował tuż nad bramką. A Zagłębie znów ustawiło się na własnej połowie i czekało na okazję do kontrataku. W 66. minucie kolejny zmiennik - Fabio Nunes - stworzył zagrożenie. Zakręcił obrońca i Dioudis z ogromnym trudem odbił strzał Portugalczyka.

W doliczonym czasie zwycięstwo Zagłębia "przyklepał" Marko Poletanović. Reklama

Statystyki meczu Widzew Łódź 1 - 3 KGHM Zagłębie Lubin Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 14 11 Strzały celne 3 5 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 81 55

Bartłomej Pawłowski w ciągu 20 minut zdobył cztery gole / Marcin Bryja/Widzew / materiały prasowe

Daniel Myśliwiec nowym trenerem Widzewa / Marcin Bryja/Widzew / materiały prasowe