Ogromne pieniądze na stole. Polka mogła zostać najdroższą piłkarką w historii

Pajor już od dawna kojarzy się kibicom z drużyną z Wolfsburga. O ile w męskim futbolu klub z tego miasta potentatem nie jest, o tyle w piłce pań znaczy dużo, więc Polka ma okazję grać o naprawdę wysoką stawkę - w ostatnim sezonie wraz z koleżankami z drużyny doszła do finału Ligi Mistrzyń , ostatecznie przegranego z FC Barcelona. Być może właśnie ta porażka miała wpływ na to, że wbrew wcześniejszym przewidywaniom nasza zawodniczka ostatecznie n ie znalazła się w czołowej dziesiątce kobiecej Złotej Piłki.

W Wolfsburgu Pajor występuje od 2015 roku i obecnie ma ważny kontrakt aż do do końca sezonu 2024/2025, co oznacza, że jeśli wypełni umowę, wówczas będzie miała okazję dokończyć całą dekadę w barwach niemieckiego klubu.