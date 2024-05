Ogromne cierpienie wielkiej mistrzyni. Ojca zamordowano, matka zginęła

Pewnego dnia wezwano go na spotkanie z jednym z ministrów. Kierowca czekał na jego powrót, ale tata nigdy już do niego nie wyszedł

- Nie pamiętam czasów, kiedy w kraju panował pokój, ale niewielu je pamięta. Nawet przed pojawieniem się talibów w Afganistanie zawsze była wojna. Wydaje się, że to się nigdy nie skończy, bo ludzie są tak różni. Walka o władzę nigdy się nie skończy - dodaje Hamida Nadim, matka Nadii w "Our Game".

Rodzina Nadim trafiała do różnych obozów dla uchodźców w oczekiwaniu na decyzję o azylu. To właśnie w takim miejscu dziewczyny zobaczyły, że kobiety również mogą legalnie uprawiać sport. Co prawda, gdy ojciec żył, biegały z nim czasem za futbolówką, ale na ogół musiało się to odbywać w konspiracji, bo taki wysiłek fizyczny w Afganistanie był kobietom zakazany. A teraz nie dość, że Nadia mogła grać, to jeszcze często robiła to w towarzystwie chłopców, dzięki czemu jej talent szybciej się rozwijał.