Południowo-wschodnia Hiszpania zmaga się ze skutkami powodzi, jakiej nie doświadczono tam od blisko trzydziestu lat. Była ona efektem zjawiska atmosferycznego, które określa się jako DANA (hiszp. depresion aislada en niveles altos). Dochodzi do niego, gdy nad Morzem Śródziemnym zimne powietrze styka się z ciepłym i wilgotnym. A to prowadzi do ekstremalnych sytuacji - powstawania tornad, gwałtownych burz, czy właśnie występowania powodzi. Ta, która we wtorek i środę nawiedziła m.in. rejon Walencji, okazała się wyjątkowo tragiczna. W ciągu ośmiu godzin spadło tam bowiem tyle deszczu, ile zazwyczaj w ciągu całego roku.

