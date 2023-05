Ogromna tragedia na turnieju. Zmarł pobity 15-letni piłkarz

Poszkodowany miał liczne obrażenia mózgu

Do strasznego w skutkach wydarzenia w czasie turnieju piłkarskiego Germany Cup odbywającego się w 12 różnych miastach z udziałem zespołów z 16 krajów. We Frankfurcie zawody rozegrano na stadionie SV Viktoria Preussen. W spotkaniu półfinałowym JFC Berlin wygrało z FC Metz 1:0. Po meczu doszło do regularnej bójki między zawodnikami obu drużyn.