Ogromna tragedia mistrza Europy. O jego dramacie wiedziało niewielu

Jest 1992 rok. Duńczycy przegrali eliminacje do mistrzostw Europy i rozjechali się na urlopy. Selekcjoner Richard Nielesen wziął się za remont domu, a zawodnicy pakowali bagaże na wakacyjne wojaże, które miały osłodzić niepowodzenie w walce o Euro. W grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, zdobywając punkt mniej od Jugosławii, a awansowała tylko najlepsza ekipa.

31 maja UEFA ogłosiła jednak wykluczenie Jugosławii z turnieju z powodu wojny domowej panującej w tym kraju. A to oznaczało, że duńscy piłkarze musieli szybko zmienić plany urlopowe, bo za 11 dni to oni, a nie Jugosłowianie, mieli zagrać pierwszy mecz na Euro przeciwko Anglii. Reklama

Wśród powołanych znalazł się Kim Vilfort. Nie był to gwiazdor pokroju Petera Schmeichela, ale czołowy duński ligowiec, od lat grający w Broendby Kopenhaga (w barwach tego klubu zaliczył blisko 500 spotkań i do dziś jest jego najlepszym strzelcem). W dniu wyjazdu do Szwecji piłka w życiu Vilforta była jednak na drugim planie.

Rodzinny dramat Kima Vilforta

U jego 7-letniej córeczki Line kilka tygodni wcześniej wykryto białaczkę. Dziewczynka potrzebowała częstych wizyt w szpitalu, więc jej matka musiała zrezygnować z pracy. Między sezonami miał ją wspomóc Kim, ale niespodziewanie otrzymał powołanie na Euro. Nie odpowiedział od razu, bo wahał się, czy zostawić rodzinę w potrzebie. Do wyjazdu miała nakłonić go córka oraz lekarze, którzy zapewniali, że dziecko jest w dobrych rękach.

Chorobę dziecka Vilfort dusił w sobie. Nie chciał, by współczuło mu pół Danii, a co więcej - nie chciał, by ktokolwiek go oceniał. Problemy rodzinne długo pozostawały więc w gronie zaufanych osób, a piłkarz robił wszystko, by nic nie dało się zauważyć także na boisku. Reklama

Duńczykom na Euro 1992 z początku szło przeciętnie. Co prawda zremisowali z faworyzowaną Anglią (0:0), ale później przegrali prestiżowe spotkanie ze Szwecją (0:1). W obu Vilfort zagrał pełne 90 minut, ale w decydującym meczu z Francją w ogóle zabrakło go w kadrze meczowej. Powód? Stan zdrowia córki pogorszył się, więc postanowił wrócić do kraju. Na miejscu rodzina miała podjąć decyzję, w jaki sposób dalej będzie leczona dziewczynka.

Wtedy też Duńczycy dowiedzieli się o kłopotach rodziny Vilforta.

To całe zainteresowanie moim życie osobistym było bardzo dziwne, bo wcześniej starałem się skupiać wyłącznie na piłce nożnej ~ podkreślał reprezentant Danii.

Zainteresowanie było jeszcze większe, gdy Duńczycy wyszli z grupy - w ostatniej kolejce sensacyjnie pokonali Francuzów, a Szwedzi ograli Anglików. To oznaczało, że Vilfort stanął przed dylematem: wracać czy nie? Po raz kolejny rozwiązała go córka, która namówiła ojca, by wrócił do Szwecji i wziął udział w - być może - najważniejszym dla niego meczu w karierze. Dziecko przekonać go miało zaraz po tym, gdy wspólnie w szpitalnej sali obejrzeli potyczkę z Francją.

W półfinale Duńczycy trafili na Holendrów. Znów byli skazywani na pożarcie i znów sprawili sensację - doprowadzili do rzutów karnych (0:0), które później wykonywali lepiej od rywali. Vilfort zagrał całe spotkanie i do karnego podchodził jako czwarty. Nie pomylił się, podobnie jak wszyscy jego koledzy. Jedynym, który spudłował, był wielki Marco van Basten. Reklama

W finale Vilfort znów zagrał od pierwszej minuty i zakończył udział w turnieju jak na niezwykły film przystało - w meczu z Niemcami zdobył gola na 2:0 i tym samym przypieczętował sensacyjne mistrzostwo dla Duńczyków.

- Nikt nie wierzył, że uda nam się dotrzeć tak daleko. To coś fantastycznego. To była najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się duńskiemu sportowi. Nie mieliśmy najlepszych zawodników, ale mieliśmy najlepszy zespół - wspominał triumf Vilfort.

Wielka radość i świętowanie nie trwały jednak długo. Z czasem stan Line zaczął się pogarszać i zmarła niespełna dwa miesiące po Euro. W takcie i po zakończeniu kariery, jej ojciec - już jako złoty medalista mistrzostw Europy - wspierał dzieci zmagające się z białaczką.

Piotr Jawor

