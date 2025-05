Ogłoszono ws. Cristiano Ronaldo, wszystko już jasne. Oto przyszłość Portugalczyka

W kampanii 2025/2025 zdobył on 33 gole oraz cztery asysty we wszystkich rozgrywkach, w tym 23 trafienia odnotował w samej Saudi Pro League i jest obecnie liderem strzelców tych rozgrywek. Tymczasem na horyzoncie majaczy już wizja podjęcia naprawdę istotnej decyzji .

AP / © 2025 Associated Press

Barca wraca do treningów po świętowaniu tytułu La Liga

Barca wraca do treningów po świętowaniu tytułu La Liga / AP / © 2025 Associated Press

Co dalej z Cristiano Ronaldo? Jasny plan gwiazdora

Kontrakt Ronaldo z "Rycerzami Nadżdy" ważny jest bowiem jedynie do końca czerwca i istotnym pozostaje pytanie, jaki będzie kolejny ruch utytułowanego sportowca. Jedno w jego przypadku ma być pewne, o czym informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira.

Jest to o tyle znamienne, że wcześniej zdawało się, iż "CR7" będzie chciał domknąć swoją karierę klamrą w postać MŚ 2026. W świetle powyższego stwierdzenia jednak wychodzi na to, że spróbuje on swych sił również w kampanii pomundialowej.