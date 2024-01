Ogłoszono kluczową decyzję przed wielkim finałem. Wszyscy mówią tylko o jednym

Wyznaczono arbitra, który poprowadzi finał turnieju o Superpucharu Hiszpanii. Wybór padł na 41-letniego Martineza Munuerę, dla którego będzie to czwarte El Clasico w karierze. W każdym wcześniejszym padały cztery bramki, a dwie konfrontacje kończyły się pogromem jednego z gigantów. Czy to oznacza kolejną kanonadę tym razem w Rijadzie? Odpowiedź na to pytanie poznamy w niedzielny wieczór.