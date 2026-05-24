Ogłosili ws. Pajor, dzień po finale. Nie mogło być inaczej, jest komunikat

Paweł Czechowski

Do sześciu razy sztuka - Ewa Pajor w sobotę dopięła swego i za szóstym podejściem do finału Ligi Mistrzyń w końcu sięgnęła po upragnione trofeum w tych rozgrywkach, wydatnie przyczyniając się do triumfu jej FC Barcelona nad OL Lyonnes i do tego pieczętując dla siebie tytuł królowej strzelczyń. Jak się okazało to nie był koniec dobrych wieści dla Polki - nazajutrz UEFA przekazała fantastyczny komunikat w jej sprawie.

Ewa Pajor w koszulce FC Barcelona całuje i trzyma puchar Ligi Mistrzyń UEFA obiema rękami.
Ewa Pajor

Ewa Pajor w trakcie swojej kariery sięgała po rozliczne trofea w trzech różnych ligach - polskiej, niemieckiej oraz hiszpańskiej, ale nie miała przez długi czas szczęścia do rozgrywek Ligi Mistrzyń, w których aż pięciokrotnie dochodziła do finału (cztery razy z Wolfsburgiem i raz z Barceloną) i pięciokrotnie też żegnała marzenia o pucharze.

Ta zła passa została ostatecznie przerwa 23 maja, kiedy to "Barca" z Polką w składzie zatriumfowała w kluczowym starciu LM nad zespołem OL Lyonnes aż 4:0 - 29-latka zdobyła tu dublet i jeszcze dołożyła asystę do jednego z dwóch goli Salmy Paralluelo. Jakby tego było mało Pajor też ostatecznie sięgnęła po tytuł królowej strzelczyń zmagań, mając 11 bramek na swym koncie.

Nie może więc dziwić, że Ewa Pajor nazajutrz została ogłoszona jedną z piłkarek, która trafiła do najlepszej jedenastki Champions League Women w sezonie 2025/2026. Futbolistka w tym prestiżowym składzie znalazła się wespół z czterema koleżankami z FCB - Alexią Putellas, Patri Guijarro, Mapi Leon oraz Catą Coll.

Trochę wyróżnień otrzymały tu też "Lwice" z Lyonu - w kadrze zmieściły się Melchie Dumornay, Selma Bacha i Wendie Renard. Z Arsenalu wytypowano Emily Fox oraz Alessię Russo, z którą Pajor walczyła do końca o miano indywidualnie najlepszej snajperki, a swoistym rodzynkiem z Bayernu Monachium została Pernille Harder.

Ewa Pajor niebawem znów może zostać królową strzelczyń

Dla Ewy Pajor to wbrew pozorom nie jest jeszcze koniec kampanii 25/26 - Barcelona ma do rozegrania dwa ostatnie spotkania w hiszpańskiej ekstraklasie i 27 oraz 31 maja zmierzy się odpowiednio z Realem Sociedad i Madrid CFF.

"Duma Katalonii" w tym konkretnym współzawodnictwie nie walczy już o nic - mistrzostwo zapewniła sobie bowiem jakiś czas temu, natomiast reprezentantka Polski może sięgnąć po jeszcze jeden laur indywidualny i zostać królową strzelczyń również w Lidze F. O tytuł powalczy tu przede wszystkim z... koleżanką z szatni Claudią Piną (na ten moment mającą 20 trafień). Pajor jak dotychczas 16-krotnie trafiała do siatki.

Piłkarka drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, wyrażająca silne emocje, stojąca na tle boiska sportowego. Kobieta w koszulce klubowej z szeroko otwartymi ustami i zaciśniętymi pięściami, w tle rozmyte sylwetki kibiców i elementy stadionu.
Ewa Pajor
Piłkarka w niebiesko-czerwonej koszulce FC Barcelony z logo Spotify na klatce piersiowej stoi na boisku podczas meczu, skierowana bokiem, z poważnym wyrazem twarzy.
Ewa Pajor
Piłkarka w koszulce FC Barcelony na stadionie podczas meczu, z widocznym logotypem sponsorów na przodzie stroju, tło rozmazane, światła stadionowe w wieczornej scenerii.
Ewa Pajor


