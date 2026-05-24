Ogłosili ws. Pajor, dzień po finale. Nie mogło być inaczej, jest komunikat

Ewa Pajor w trakcie swojej kariery sięgała po rozliczne trofea w trzech różnych ligach - polskiej, niemieckiej oraz hiszpańskiej, ale nie miała przez długi czas szczęścia do rozgrywek Ligi Mistrzyń, w których aż pięciokrotnie dochodziła do finału (cztery razy z Wolfsburgiem i raz z Barceloną) i pięciokrotnie też żegnała marzenia o pucharze.

Liga Mistrzyń: Ewa Pajor w jedenastce sezonu. UEFA wszystko ogłosiła

Nie może więc dziwić, że Ewa Pajor nazajutrz została ogłoszona jedną z piłkarek, która trafiła do najlepszej jedenastki Champions League Women w sezonie 2025/2026. Futbolistka w tym prestiżowym składzie znalazła się wespół z czterema koleżankami z FCB - Alexią Putellas, Patri Guijarro, Mapi Leon oraz Catą Coll.

Trochę wyróżnień otrzymały tu też "Lwice" z Lyonu - w kadrze zmieściły się Melchie Dumornay, Selma Bacha i Wendie Renard. Z Arsenalu wytypowano Emily Fox oraz Alessię Russo, z którą Pajor walczyła do końca o miano indywidualnie najlepszej snajperki, a swoistym rodzynkiem z Bayernu Monachium została Pernille Harder.

Ewa Pajor niebawem znów może zostać królową strzelczyń

Dla Ewy Pajor to wbrew pozorom nie jest jeszcze koniec kampanii 25/26 - Barcelona ma do rozegrania dwa ostatnie spotkania w hiszpańskiej ekstraklasie i 27 oraz 31 maja zmierzy się odpowiednio z Realem Sociedad i Madrid CFF.

"Duma Katalonii" w tym konkretnym współzawodnictwie nie walczy już o nic - mistrzostwo zapewniła sobie bowiem jakiś czas temu, natomiast reprezentantka Polski może sięgnąć po jeszcze jeden laur indywidualny i zostać królową strzelczyń również w Lidze F. O tytuł powalczy tu przede wszystkim z... koleżanką z szatni Claudią Piną (na ten moment mającą 20 trafień). Pajor jak dotychczas 16-krotnie trafiała do siatki.

