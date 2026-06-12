Oficjalny komunikat Porto. Wiadomość dla Pietuszewskiego, transfer ogłoszony

Od sezonu 2025/2026 FC Porto stało się bardzo bliskie sercom polskich kibiców. Klub ten sprowadził do siebie aż trzech reprezentantów naszego kraju - Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora, a w późniejszym czasie także Oskara Pietuszewskiego.

"Nowy-stary" nabytek FC Porto. Kiedyś sprzedali go za miliony euro

Po zakończeniu sezonu przyszedł czas na dokonywanie wzmocnień przed kolejną kampanią. 12 czerwca na profilach społecznościowych FC Porto pojawiła się dość niespodziewana informacja. Zespół zdecydował się na podpisanie kontraktu z zawodnikiem, którego w przeszłości sprzedał za naprawdę duże pieniądze.

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Mowa o Andre Silvie - 30-letnim napastniku, który ostatni rok spędził w hiszpańskim Elche. W barwach tej ekipy rozegrał on 32 spotkania, puentując swoje występy 10 trafieniami do bramek rywali.

"Portugalski napastnik wraca do FC Porto po dziewięciu latach. Andre Silva wraca i podpisał kontrakt ważny do końca sezonu 2026/27, z opcją przedłużenia o kolejny sezon" - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie portugalskiego zespołu.

Co ciekawe, jest to transfer bezgotówkowy. Zawodnik nie przedłużył bowiem umowy z Elche, stając się tym samym wolnym agentem. Szeregi FC Porto opuszczał on w 2017 roku. Wówczas AC Milan zapłacił za niego aż 38 milionów euro. Obecnie Silva wyceniany jest przez portal "Transfermarkt" na ułamek tej kwoty - 3 miliony euro.

To ważne wieści dla wielu graczy FC Porto, w tym między innymi Oskara Pietuszewskiego. 30-letni napastnik operuje bowiem w tej samej formacji co reprezentant kraju nad Wisłą. Oznacza to, że panowie będą ze sobą ściśle współpracować. Dużo bardziej doświadczony zawodnik może jednocześnie udzielić swojemu młodszemu koledze ogromu rad, dzięki którym genialny nastolatek z Polski będzie mógł doskonalić swoją grę.

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Andre Silva NurPhoto Getty Images

Jakub Kiwior i Jan Bednarek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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