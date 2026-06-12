Oficjalny komunikat Porto. Wiadomość dla Pietuszewskiego, transfer ogłoszony
FC Porto, wzmocnione o trzech reprezentantów Polski, wywalczyło tytuł mistrzów Portugalii. Nie oznacza to jednak, że w szeregi "Smoków" wkrada się stagnacja. Wręcz przeciwnie. 12 czerwca ogłosili oni swojego nowego zawodnika. Co ciekawe, lata temu FC Porto sprzedało tego gracza za naprawdę spore pieniądze. To ważne wieści dla Oskara Pietuszewskiego, bowiem właśnie w jego formacji będzie operował nowy nabytek ekipy.
Od sezonu 2025/2026 FC Porto stało się bardzo bliskie sercom polskich kibiców. Klub ten sprowadził do siebie aż trzech reprezentantów naszego kraju - Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora, a w późniejszym czasie także Oskara Pietuszewskiego.
Polscy piłkarze okazali się kluczem do ogromnego sukcesu "Smoków". To właśnie ta ekipa sięgnęła bowiem po tytuł mistrza Portugalii. Co więcej, wspomniani zawodnicy nie byli jedynie biernymi obserwatorami sukcesu. Dołożyli oni sporą cegiełkę do fenomenalnych wyników ekipy Francesco Fariolego.
"Nowy-stary" nabytek FC Porto. Kiedyś sprzedali go za miliony euro
Po zakończeniu sezonu przyszedł czas na dokonywanie wzmocnień przed kolejną kampanią. 12 czerwca na profilach społecznościowych FC Porto pojawiła się dość niespodziewana informacja. Zespół zdecydował się na podpisanie kontraktu z zawodnikiem, którego w przeszłości sprzedał za naprawdę duże pieniądze.
Mowa o Andre Silvie - 30-letnim napastniku, który ostatni rok spędził w hiszpańskim Elche. W barwach tej ekipy rozegrał on 32 spotkania, puentując swoje występy 10 trafieniami do bramek rywali.
"Portugalski napastnik wraca do FC Porto po dziewięciu latach. Andre Silva wraca i podpisał kontrakt ważny do końca sezonu 2026/27, z opcją przedłużenia o kolejny sezon" - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie portugalskiego zespołu.
Co ciekawe, jest to transfer bezgotówkowy. Zawodnik nie przedłużył bowiem umowy z Elche, stając się tym samym wolnym agentem. Szeregi FC Porto opuszczał on w 2017 roku. Wówczas AC Milan zapłacił za niego aż 38 milionów euro. Obecnie Silva wyceniany jest przez portal "Transfermarkt" na ułamek tej kwoty - 3 miliony euro.
To ważne wieści dla wielu graczy FC Porto, w tym między innymi Oskara Pietuszewskiego. 30-letni napastnik operuje bowiem w tej samej formacji co reprezentant kraju nad Wisłą. Oznacza to, że panowie będą ze sobą ściśle współpracować. Dużo bardziej doświadczony zawodnik może jednocześnie udzielić swojemu młodszemu koledze ogromu rad, dzięki którym genialny nastolatek z Polski będzie mógł doskonalić swoją grę.