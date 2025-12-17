Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oficjalny komunikat FIFA. Nieoczekiwane wsparcie dla Pajor. Polka doceniona w... Rosji

Igor Szarek

Igor Szarek

Za nami emocje związane z coroczną galą The Best FIFA Football Awards. Niestety, zawodnicy z kraju nad Wisłą nie mogli mówić o udanym evencie, bowiem mimo kilku nominacji, żaden z nich nie sięgnął po statuetkę. W oczach jury, składającego się w znacznej mierze z przeróżnych osobistości świata futbolu, nie znalazła uznania Ewa Pajor. W głosowaniu na najlepszą piłkarkę zajęła ona bardzo odległą pozycję. Polka została jednak doceniona przez przedstawicieli kilku nacji, w tym między innymi... Rosji.

Piłkarka w stroju sportowym ze spiętymi włosami trzyma dłonie przy ustach w geście wyrażającym emocje, prawdopodobnie zaskoczenie lub niedowierzanie, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Ewa PajorPedro SaladoGetty Images

Temat wyróżnień w świecie futbolu spędza sen z powiek tysiącom kibiców na całym świecie. To dzięki uhonorowaniu dokonań piłkarzy oraz piłkarek można snuć dywagacje na temat tego, kto tak naprawdę zasługuje na status "najlepszego zawodnika/zawodniczki na świecie".

Wie o tym doskonale FIFA, która od pewnego czasu organizuje prestiżowy plebiscyt - The Best FIFA Football Awards. To właśnie na tej gali odbywa się oficjalne ukoronowanie osiągnięć w danym roku kalendarzowym.

W ramach tegorocznego eventu na nominację do prestiżowych wyróżnień mogli liczyć: Ewa Pajor, Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Ostatecznie jednak żaden przedstawiciel kraju nad Wisłą nie zgarnął wyróżnienia.

Oto miejsce Pajor w plebiscycie FIFA. Otrzymała wsparcie z Rosji

Tuż po zakończeniu głosowania FIFA ujawniła pełne zestawienie głosów, oddanych przez jury, w skład którego wchodzili między innymi: kapitanowie oraz selekcjonerzy poszczególnych reprezentacji, a także przedstawiciele mediów. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, kto postanowił oddać swój głos na reprezentantkę naszego kraju.

Wśród kapitanek Polka nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pajor znalazła się w czołowej trójce u piłkarek z: Albanii, Armenii, Kajmanów, Malty, Mjanmy, Holandii, Portugalii, Saint Lucii Togo oraz... Rosji. Kapitan tamtejszej reprezentacji - Anna Kozhnikova - umieściła naszą Pajor na 2. miejscu, tuż za plecami ostatecznej zwyciężczyni plebiscytu Aitany Bonmati.

Dużo większe uznanie Pajor zyskała natomiast wśród selekcjonerów poszczególnych reprezentacji. Swój głos na Polkę oddali bowiem trenerzy: Albanii, Argentyny, Armenii, Australii, Białorusi, Bhutanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Danii, Dominiki, Salwadoru, Finlandii, Grecji, Kazachstanu, Kenii, Korei Południowej, Mongolii, Rumunii, Słowenii, Saint Lucii i Szwecji. Co ciekawe, selekcjoner "biało-czerwonych" Nina Patalon, nie znalazła w czołowej trójce miejsca dla swojej podopiecznej. Pajor znalazła również uznanie w oczach przedstawicieli mediów z: Argentyny, Białorusi, Bhutanu, Nepalu, Polski oraz Tunezji.

Na co ostatecznie przełożyła się taka liczba głosów? Po podsumowaniu wszystkich głosów Polka mogła liczyć na 1 punkt w tzw. scoring points. To dało jej odległą 15. lokatę w głosowaniu na najlepszą piłkarkę roku 2025.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk
Sportowe życie

Kibice huknęli do Nawrockiego, cios w Tuska. Wychodzą kulisy wizyty prezydenta na stadionie

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Kobieta w czerwonej kurtce sportowej z godłem Polski i logotypami sponsorów stoi na tle zamazanego stadionu, patrząc przed siebie.
Ewa PajorGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
Ewa Pajor
Ewa PajorJOSEP LAGOAFP
Ewa Pajor
Ewa Pajor Joan Valls/Urbanandsport /NurPhotoAFP
Najlepsze asysty europejskich kwalifikacji MŚ 2026. Ranking TOP 7! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja