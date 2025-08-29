W poprzednim sezonie Jan Ziółkowski rozegrał w barwach Legii Warszawa 28 spotkań na środku obrony. Talentem młodego Polaka zainteresowały się zagraniczne kluby. Podczas trwającego okienka transferowego po 20-latka najbardziej sięgnąć chciała AS Roma.

Temat ten był obecny w mediach od dawna. W końcu sam piłkarz ujawnił plany na przyszłość. Po czwartkowym remisie 3:3 przeciwko Hibernian, który dawał zespołowi Edwarda Iordanescu awans do głównej fazy Ligi Konferencji, Ziółkowski stanął przed kamerami.

To już oficjalne. Ziółkowski zaprezentowany przez Romę

- Jak to w piłce - dopóki nic nie jest podpisane, to nic nie można mówić, ale kieruję się do Rzymu. To następny krok w mojej karierze. Wiem, że Legia to jest mój dom. Co by się nie działo, mogę tu zawsze wrócić, mam nadzieję, że jak już podbiję całą Europę. Na dziś się pakuję i chcę podbijać Włochy - tłumaczył na antenie "TVP Sport".

Dzień później, czyli w piątek 29 października, doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji 20-latka przez AS Romę.

"AS Roma z przyjemnością informuje o pozyskaniu Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa na zasadzie definitywnego transferu (...) Ziółkowski zdecydował się nosić koszulkę z numerem 24 w Romie. Witamy w Rzymie, Janie!" - czytamy na stronie internetowej rzymskiego klubu.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami Legia na transferze swojego wychowanka ma zarobić nieco ponad sześć milionów euro. Oprócz tego "Wojskowi" zagwarantowali sobie ponoć procent od dalszej sprzedaży defensora. W trwającej kampanii Ziółkowski zdążył już rozegrać dziewięć spotkań. W ostatnim meczu ze szkockim Hibernian w eliminacjach Ligi Konferencji zanotował asystę.

"Opiekujcie się nim" - zareagował warszawski klub w mediach społecznościowych, zwracając się do rzymian. Oprócz tego Legia opublikowała własne wpisy. "Spełniaj marzenia, chłopaku! Cała Legia trzyma za Ciebie kciuki (...) Jeden z najbardziej utalentowanych obrońców młodego pokolenia, odchodzi ze stołecznego klubu." - napisano.

AS Roma jest po pierwszej kolejce Serie A, w której pokonała 1:0 Bolognę. Kolejny mecz zespół Gian Piero Gasperiniego rozegra w sobotni wieczór - przeciwko Pisie na wyjeździe.

Goncalo Feio i Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda East News

Paweł Wszołek i Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Ziółkowski walczy o piłkę z Filipem Rózgą Beata Zawadzka East News