Oficjalnie: Ukraina podejmie w Łodzi Armenię i Irlandię

Będą to spotkania 3. i 4. kolejki Grupy I Dywizji B Ligi Narodów. Ukraina skorzysta z obiektu, który na co dzień jest stadionem łódzkiego KS-u.

Mecz Ukraina - Armenia zostanie rozegrany 11 czerwca o godz. 15:00, a spotkanie Ukrainy z Irlandią odbędzie się trzy dni później o godz. 20:45.

Ukraińcy występują w grupie pierwszej dywizji B. W związku z agresją Rosji na ten kraj, nie mogą grać u siebie. Polski Związek Piłki Nożnej wyciągnął pomocną dłoń i zaproponował Ukrainie rozegranie meczów w roli gospodarza w Polsce.

Pokazać nowy stadion ŁKS Europie

Adam Kaźmierczak, wiceprezes związku i prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uznał, że to szansa dla Łodzi. Tu miesiąc temu został oddany do użytku stadion ŁKS, który może pomieścić ponad 18 tysięcy osób. Na potrzeby meczów z Armenią i Irlandią to zdecydowanie wystarczająca pojemność.

Piłkarki z Ukrainy zagrają w Rzeszowie



Z kolei kobieca reprezentacja Ukrainy zagra dwa spotkania w ramach eliminacji do MŚ w Rzeszowie. Mecz ze Szkocją odbędzie się 24 czerwca, a z Węgrami 28 czerwca.

MiBi