Oficjalnie. Tymoteusz Puchacz znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek

Pod koniec sierpnia w rozmowie z "TVP Sport" Tymoteusz Puchacz opowiedział o tym, na jakim etapie znalazła się jego kariera. - Od sierpnia 2024 roku jestem zawodnikiem Holstein Kiel, które spadło z Bundesligi. Wiosną byłem wypożyczony do angielskiego Plymouth, ale zespół nie utrzymał się w Championship i teraz gra w League One. Od Holstein Kiel dostałem wolną rękę w poszukiwaniu klubu, jednak kontrakt nie został rozwiązany, ponieważ pewnie chcą odzyskać choć część pieniędzy, które we mnie zainwestowali - tłumaczył.

Wychowanek Lecha Poznań poszukiwał nowego miejsca, w którym będzie mógł liczyć na regularne występy. W przestrzeni medialnej pojawiało się wiele klubów. Od zagranicznych, przez polskie. Mówiło się nawet o powrocie do ekipy "Kolejorza" oraz transferze do GKS-u Katowice, który ponoć był bardzo bliski.

Oto nowy klub Tymoteusza Puchacza. Jest oficjalny komunikat

We wtorek 9 września wszystko stało się jasne. Tymoteusz Puchacz został wypożyczony do Sabah FC. To azerski klub z siedzibą w Baku. "Tymoteusz Puchacz opuszcza KSV Holstein na zasadzie wypożyczenia. Polak dołączy do Sabah FK ze stolicy Azerbejdżanu, Baku, do końca obecnego sezonu" - napisano w mediach społecznościowych Holstein Kiel, z którym polskiego defensora nadal obowiązuje kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

Tym samym do CV Puchacza trafia ekipa z kolejnego kraju. 26-latek występował już w tureckim Trabzonsporze, greckim Panathinaikosie czy angielskim Plymouth Argyle. Teraz do listy dołącza Azerbejdżan.

Sabah FK w poprzednim sezonie zajęło piąte miejsce w ligowej tabeli. Nowa drużyna 15-krotnego reprezentanta Polski w obecnej kampanii walczyła o europejskie puchary, jednak najpierw poległa w eliminacjach Ligi Europy, a następnie Ligi Konferencji. Od początku lipca trenerem drużyny jest Litwin Valdas Dambrauskas.

Na profilu azerskiego klubu pojawił się już materiał, za pośrednictwem którego ogłoszono wypożyczenie Tymoteusza Puchacza, którego obecna wartość rynkowa wynosi półtora miliona euro.

