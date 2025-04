Juventus przedłużył kontrakt z Milikiem. Co za wieści

Wydawało się, że zimą wychowanek Rozwoju Katowice powinien wrócić do optymalnej formy fizycznej. Wrócił nawet do Polski, gdzie pod okiem trenera personalnego trenował, aby zagrać w drugiej części trwającej kampanii. W mediach regularnie pojawiały się również kolejne potencjalne daty powrotu Milika na włoskie boiska. Ostatecznie do tej pory 31-latek nie zanotował żadnego występu w tym sezonie, co frustrowało wszystkich - od samego piłkarza, przez kibiców, aż po klub. Wiele wskazywało na to, że latem pożegna się z turyńskim klubem.