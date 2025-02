Przemysław Frankowski przed przejściem do RC Lens spędził trzy lata w Chicago Fire. Latem 2021 roku postanowił wrócić do Europy i związał się z RC Lens. We francuskim klubie bardzo szybko wywalczył miejsce w pierwszym składzie i trafił na znakomity okres, bowiem jego zespół sięgnął w sezonie 2022/2023 po wicemistrzostwo Ligue 1 i przebił się na stałe do ligowej czołówki. Polak po 141 meczach, 20 golach i 14 asystach dla Lens stwierdził jednak, że nadszedł czas na zmiany i zdecydował się przyjąć ofertę od Galatasaray Stambuł.

Reklama