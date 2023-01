Potwierdziły się więc doniesienia medialne z ostatnich dni, które jasno mówiły, że to właśnie Hiszpan przejmie Portugalczyków i będzie ich przygotowywał do nadchodzących eliminacji EURO 2024, a w domyśle także samego turnieju. Martinez przez ponad 6 lat pracował z reprezentacją Belgii, z która największy sukces osiągnął podczas mistrzostw świata 2018, które zakończył na najniższym stopniu podium

Roberto Martinez selekcjonerem reprezentacji Portugalii

Martinez był także jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Polski. Cezary Kulesza wprost mówił o tym, że prowadził rozmowy z doświadczonym szkoleniowcem, ale ten nie był zainteresowany ofertą. Mówiło się także o ewentualnym powrocie do klubowej piłki byłego trenera Evertonu czy Wighan Athletic, ale ostatecznie zdecydował się on skorzystać z oferty Portugalii.