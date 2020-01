Kamil Wilczek odchodzi z Broendby Kopenhaga. Duński klub zgodził się na transfer do tureckiego Goetzepe. Polski napastnik negocjuje indywidualny kontrakt z nowym pracodawcą. Kluby już osiągnęły porozumienie.

"Dzięki swoim osiągnięciom w barwach Broendby Kamil bardziej niż ktokolwiek inny zasługuje na szansę sportową, finansową i przygodę w nowym klubie. Kamil zawsze będzie miał miejsce w naszych sercach i historii. Zmiana zapewni jednocześnie rekompensatę finansową, która pozwoli nam zainwestować. Dzięki temu czas Kamil spędzony w Broendby będzie wzorowym przykładem, jak dbamy o rozwój klubu" - powiedział dyrektor sportowy Broendby Carsten V. Jensen na oficjalnej stronie.



"Możemy teraz ujawnić, że Kamil miał okazję zmienić klubu w lecie ubiegłego roku. Jednak nie doszło to do skutku i uzgodniliśmy, że obie strony powinny przygotować się, jeśli pojawi się kolejna szansa. Kamil pod każdym względem wykazywał się profesjonalizmem, a także wywiązał się z roli mentora dla Samuela Mraza i innych naszych utalentowanych napastników" - dodał.



"Jestem niezwykle dumny, że reprezentowałem Broendby i to zaszczyt. Jestem winien wszystkim w klubie wielkie podziękowania za to, jak traktowano mnie i moją rodzinę przez cały czas spędzony w tutaj. Było dla mnie ważne, aby Broendby otrzymała za mnie odpowiednią kwotę i jestem wdzięczny, że klub dał mi i mojej rodzinie możliwość wyruszenia na kolejną piłkarską przygodę. Na koniec mogę tylko powiedzieć, że Broendby zawsze będzie w moim sercu" - stwierdził Wilczek.



Kamil Wilczek został Piłkarzem Roku w Broendby w 2018 i 2019 roku.

