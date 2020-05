To już oficjalna wiadomość. FIFA wydała pozwolenie, by podczas pandemii koronawirusa kluby mogły przeprowadzać pięć, zamiast dotychczasowych trzech, zmian w meczu. Jednak tylko pod kilkoma warunkami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kapitan Górnika Szymon Matuszek po wznowieniu treningów. Wideo INTERIA.TV

Po pierwsze, trzeba pamiętać, że pozwolenie FIFA nie oznacza jeszcze automatycznie przyjętej reguły. Decyzja, czy kluby będą mogły w trakcie spotkania wymienić pięciu piłkarzy będzie zależeć od organów prowadzących rozgrywki - PKO Ekstraklasy, czy Bundesligi.

Reklama

Możliwość ta będzie obejmowała rozgrywki, które zakończą się przed 31 grudnia 2020 roku. Zmiana, jeżeli zostanie także zaaprobowana przez poszczególne rozgrywki, wejdzie w życie 1 czerwca.



W obawie przed używaniem zmian do gry na czas, FIFA stawia swoje warunki. Trenerzy na swoje zmiany będą mogli wykorzystać jedynie trzy przerwy w grze - tak jak miało to miejsce do tej pory. Dlatego też częściej będziemy świadkami podwójnych, czy nawet potrójnych zmian jednocześnie.



Zmiany, tak jak do tej pory, będą mogły być także dokonywane w przerwie między jedną a drugą połową spotkania. Jeżeli obie drużyny dokonają zmian w tym samym czasie - wykorzystanie przerwy będzie zaliczone obu drużynom.



FIFA zezwoliła także na kontynuowanie rozgrywek bez systemu VAR, jeżeli rezygnacja z niego znacząco pozwoliłaby na zwiększenie bezpieczeństwa.





Zdjęcie FIFA / AFP

WG