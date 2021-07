Björn Kuipers po powrocie z udanego EURO 2020 na konferencji prasowej miał wątpliwości, co do kontynuacji swojej kariery. Zapowiedział wówczas, że najpierw musi pojechać na wakacje, odpocząć, a dopiero później podjąć decyzje. Tak się właśnie stało- Zdałem sobie sprawę, że byłem wszędzie i wszystkiego doświadczyłem. Nie będę już piękniejszy. Nie ma lepszego momentu, aby zakończyć to teraz. Holenderski arbiter podkreślił także, że nigdy nie wyobrażał sobie, że będzie miał tak wspaniałą karierę.

Na minionym EURO, Björn Kuipers poprowadził 4 spotkania, a w tym to najważniejsze - finał, który okazuje się być pięknym zwieńczeniem jego kariery. Holenderski sędzia z pewnością przejdzie do historii. Jest ikoną sędziowania najważniejszych meczów w Europie. Co więcej pobił on rekord sędziowanych finałów na arenie międzynarodowej. W swojej karierze poprowadził ich aż 9. Jest to z pewnością niesamowity wynik, który będzie bardzo trudny do pobicia. Björn Kuipers był 15 lat sędzią międzynarodowym, a zatem oznacza to, że prowadził on finał częściej niż raz na 2 lata.

Reklama

Swój pierwszy finał w międzynarodowych rozgrywkach posędziował w 2006 roku na mistrzostwach Europy U17. Trzy lata później na EURO U21 także prowadził finałowe starcie. W 2011 roku był rozjemcą Superpucharu Europy, a dwa lata później finału Pucharu Konfederacji. Björn Kuipers dwukrotnie prowadził finał Ligi Europy w 2013 i 2018 roku, a także finał Ligi Mistrzów w 2014. Na mistrzostwach świata U20 w 2017 roku także został wyznaczony w roli sędziego finału. Niedawno poprowadził swój najważniejszy finał - mistrzostw Europy 2020.

Björn Kuipers prywatnie

Holenderski arbiter jest określany, jako najbogatszy sędzia na świecie. Prywatnie jest on biznesmenem, który inwestuje w różne branże. Jak informują holenderskie media, jest on jednym z założycieli sieci supermarketów Jumbo Kuipers, a dodatkowo ma własny salon fryzjerski i domy na wynajem. Jego majątek wyceniany jest na ponad 13 milionów euro. Z pewnością na sędziowskiej emeryturze nie będzie mu się nudzić. Nie powinniśmy się zdziwić, jeżeli 48-latek będzie aktywnie działał w federacji UEFA, a może i nawet FIFA.