Inwazja Rosji na Ukrainę przyniosła szereg sportowych sankcji oraz wiele sprzeciwów ze strony przedstawicieli różnych dyscyplin - niedawno polska reprezentacja rugby na wózkach odmówiła gry z Rosjanami na ME w Paryżu, przez co spadła do niższej dywizji w światowych rozgrywkach. Bardzo głośno było też oczywiście o sprzeciwie Polski, Czech i Szwecji odnośnie gry z Federacją Rosyjską w ramach baraży o piłkarskie MŚ 2022.

Reklama

Teraz w sieci pojawiła się kolejna niezwykle ważna deklaracja wywołana przez dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Rzecznik The Football Association (F.A.), czyli angielskiej federacji piłkarskiej, opublikował oświadczenie z którego wynika, że Anglicy w najbliższym czasie nie będą rozgrywać meczów z Rosją - jeśli oczywiście los postawi na ich drodze kadrę "Sbornej".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Troyes - Olympique Marsylia. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Atak Rosji na Ukrainę. F.A. reaguje i potępia okrucieństwo rosyjskich przywódców

"W ramach solidarności z Ukrainą, potępiając jednocześnie okrucieństwa popełniane przez rosyjskich przywódców, F.A. potwierdza, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będziemy grać przeciw Rosji w żadnych międzynarodowych rozgrywkach" - czytamy w oświadczeniu.

"Obejmuje to każdy potencjalny mecz na poziomie seniorskim, w każdej grupie wiekowej i w parafutbolu" - podkreślono. To oznacza całkowity bojkot starć z Rosją w każdym możliwym scenariuszu.

Anglia i Rosja ostatni raz grały prawie sześć lat temu na poziomie seniorskim

Seniorska kadra męska Anglii ostatni raz ze "Sborną" grała w trakcie Euro 2016. Mecz zakończył się wówczas remisem 1-1.

Nie można wykluczyć, że na podobny krok jak Anglicy zdecydują się także inne federacje europejskie.