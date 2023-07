Oficjalne wieści o Krychowiaku. Jego los został rozstrzygnięty

Abha FC. Grzegorz Krychowiak dołączył do Czesława Michniewicza

Doświadczony pomocnik do niedawna występował w innym klubie z Arabii Saudyjskiej - Al-Szabab. Przebywał tam na zasadzie wypożyczenia z rosyjskiego Krasnodaru. Ostatecznie rozstał się definitywnie z rosyjskim klubem i zdecydował się wrócić do Arabii Saudyjskiej, ale już do zespołu Abha FC.