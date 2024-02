Oficjalna współpraca z TikTokiem. Film polskiego klubu bije rekordy

AP ORLEN Gdańsk przedstawia się jako " klub inny niż wszystkie " i nie ma w tym grama przesady. Piłkarki z Trójmiasta przebijają kolejne sufity, w poprzednim sezonie po raz pierwszy zagrały w finale Pucharu Polski , obecnie są trzecie na półmetku kobiecej Ekstraligi, w międzyczasie zagrały kilka spotkań na bursztynowej Polsat Plus Arenie .

Można zaryzykować, że gdańszczankom nie wiodłoby się tak dobrze, gdyby niemal dekadę temu nie poszły na swoje. Wówczas w najpopularniejszym klubie regionu, Lechii Gdańsk nastąpił rozłam - klub występujący w Ekstraklasie poszedł w swoją stronę, struktury Akademii w swoją. Kobieca drużyna grała początkowo pod szyldem APLG, potem sponsora tytularnego LOTOS-u , by po przejęciu tego ostatniego stać się ORLEN-em .

Drogę kobiecego klubu piłki nożnej z Gdańska można porównać do trenujących po sąsiedzku rugbistek - zawodniczki trenera Janusza Urbanowicza opuściły Lechię Gdańsk, utworzyły swój klub Biało-Zielone Ladies , a dziś ich drużyna jest podporą reprezentacji Polski, która ma spore szanse na występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

AP ORLEN Gdańsk oficjalnie współpracuje z TikTokiem

Kto się nie rozwija ten się cofa. Kolejnym krokiem w rozwoju ORLEN-u jest nawiązanie oficjalnej współpracy z globalną marką jaką jest serwis TikTok . Brzmi jak science fiction, prawda? Tymczasem to szczera prawda - TikTok znalazł się na koszulkach polskiego klubu, ORLEN Gdańsk jest pierwszym klubem z taką reklamą i jedną z pierwszych na świecie.

- Jako klub piłkarski dostrzegamy, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywają nowe media. Jednym z naszych najważniejszych celów jest dotarcie do możliwie jak największej liczby odbiorców, których interesuje piłka nożna w wydaniu kobiecym i którzy, taką mam nadzieję, coraz liczniej zaczną przychodzić na nasze mecze. Chcemy także zainspirować rodziców, by przyprowadzali córki na treningi piłkarskie w naszej akademii. TikTok to aplikacja generująca olbrzymie zasięgi, o czym przekonaliśmy się niedawno, kiedy jedno z naszych video, w których występowały zawodniczki zespołu seniorek AP ORLEN, obejrzano 4,5 miliona razy. Dlatego, kiedy tylko pojawiła się możliwość nawiązania współpracy z TikTokiem, bez wahania podjęliśmy rozmowy i z chęcią nawiązaliśmy współpracę, która zaowocowała pozyskaniem dużego partnera medialnego dla naszego klubu - mówi Tomasz Bocheński, prezes AP ORLEN Gdańsk.