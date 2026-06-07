Oficjalna decyzja ws. piłkarzy z Rosji. Takie wieści tuż przed mundialem

Czerwiec i lipiec 2026 to dla fanów piłki nożnej bardzo ważne daty. To właśnie wtedy rozegrany zostaną bowiem długo wyczekiwane mistrzostwa świata. W tym roku gospodarzem najważniejszego piłkarskiego święta będzie USA, Meksyk oraz Kanada. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczy aż 48 reprezentacji.

Fakt zbliżającego się mundialu nie sprawia jednak, że inne odłamy piłkarskiego świata zostają automatycznie wstrzymane. Dobitnie świadczy o tym między innymi decyzja, jaką kilka dni przed rozpoczęciem MŚ podjęła UEFA.

Jest ostateczna decyzja ws. klubów z Rosji. Nie zagrają w Europie

Już od czterech lat nie uświadczyliśmy rosyjskich drużyn w rozgrywkach europejskich pucharów. To oczywiście skutek sankcji, wynikających z wojny za naszą wschodnią granicą. W ramach protestu względem działań Federacji Rosyjskiej, tamtejsze ekipy zostały wykluczone z możliwości udziału w Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.

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I tak też pozostanie w sezonie 2026/2027. UEFA zdecydowała się bowiem wciąż nie dopuszczać rosyjskich drużyn do gry w europejskich pucharach. Szansę na bój w Europie straciły więc: Zenit Petersburg, FK Krasnodar, Lokomotiw Moskwa i Spartak Moskwa.

Co ciekawe, już jakiś czas temu prezes UEFY - Aleksander Ceferin - wyraził dość ciekawe stanowisko względem sportowców z kraju, który w 2022 roku napadł na tereny Ukrainy. Miało to miejsce przy okazji skandalu w meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa.

- Co do zasady, nie jestem raczej zwolennikiem zawieszania sportowców. W przypadku Rosji widzimy, że są zawieszeni od 3,5 roku, a wojna jest nawet gorsza niż była. Wiem, że jest tam wielu przeciwników reżimu, ale wciąż nie mogą grać. Zasadniczo jestem przeciwko zawieszaniu sportowców - mówił wówczas szef europejskiej federacji piłkarskiej.

Aleksander Ceferin Photo by MEHMET EMIN MENGUARSLAN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Władimir Putin Vyacheslav Prokofyev AFP

Logo UEFA Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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