Oficjalna decyzja ws. piłkarzy z Rosji. Takie wieści tuż przed mundialem
Obecnie cały piłkarski świat szykuje się do nadciągającego coraz większymi krokami mundialu. Nie oznacza to jednak, że inne piłkarskie tematy schodzą na dalszy plan. Prężnie działa chociażby UEFA, która miała do rozwiązania poważny problem - co zrobić z rosyjskimi klubami w kontekście sezonu 2026/2027. Europejska federacja piłkarska podjęła w tej sprawie ostateczną decyzję.
Czerwiec i lipiec 2026 to dla fanów piłki nożnej bardzo ważne daty. To właśnie wtedy rozegrany zostaną bowiem długo wyczekiwane mistrzostwa świata. W tym roku gospodarzem najważniejszego piłkarskiego święta będzie USA, Meksyk oraz Kanada. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczy aż 48 reprezentacji.
Fakt zbliżającego się mundialu nie sprawia jednak, że inne odłamy piłkarskiego świata zostają automatycznie wstrzymane. Dobitnie świadczy o tym między innymi decyzja, jaką kilka dni przed rozpoczęciem MŚ podjęła UEFA.
Jest ostateczna decyzja ws. klubów z Rosji. Nie zagrają w Europie
Już od czterech lat nie uświadczyliśmy rosyjskich drużyn w rozgrywkach europejskich pucharów. To oczywiście skutek sankcji, wynikających z wojny za naszą wschodnią granicą. W ramach protestu względem działań Federacji Rosyjskiej, tamtejsze ekipy zostały wykluczone z możliwości udziału w Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.
I tak też pozostanie w sezonie 2026/2027. UEFA zdecydowała się bowiem wciąż nie dopuszczać rosyjskich drużyn do gry w europejskich pucharach. Szansę na bój w Europie straciły więc: Zenit Petersburg, FK Krasnodar, Lokomotiw Moskwa i Spartak Moskwa.
Co ciekawe, już jakiś czas temu prezes UEFY - Aleksander Ceferin - wyraził dość ciekawe stanowisko względem sportowców z kraju, który w 2022 roku napadł na tereny Ukrainy. Miało to miejsce przy okazji skandalu w meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa.
- Co do zasady, nie jestem raczej zwolennikiem zawieszania sportowców. W przypadku Rosji widzimy, że są zawieszeni od 3,5 roku, a wojna jest nawet gorsza niż była. Wiem, że jest tam wielu przeciwników reżimu, ale wciąż nie mogą grać. Zasadniczo jestem przeciwko zawieszaniu sportowców - mówił wówczas szef europejskiej federacji piłkarskiej.