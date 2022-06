Odważna decyzja wicemistrzów Ukrainy. Trener Mircea Lucescu też się nie boi

Rumuński szkoleniowiec nie pierwszy raz jest na ustach ukraińskich kibiców. Tuż po napaści Rosjan na Ukrainę rozgrywki ligowe zostały zawieszone, a zagraniczni piłkarze starali się jak najszybciej opuścić kraj. Lucescu stwierdził, że nie jest tchórzem i na razie nigdzie się nie wybiera.

Lucescu: Nie jestem tchórzem

Kiedy w 2014 roku Rosja pierwszy raz napadła na Ukrainę, był trenerem Szachtara Donieck. Wtedy też nie opuścił zespołu, tylko przeniósł się z nim do Lwowa, a potem Kijowa. "Wolał zostać i wysłać sygnał, że należy walczyć. Teraz zrobił tak samo, jak wtedy" - podkreślał Razvan Lucescu, syn trenera w rumuńskim Orange Sport.

W końcu jednak cała drużyna Dynamo wyjechała do Bukaresztu, gdzie skorzystała z gościny FCSB. Potem jeździła po Europie i rozgrywała mecz charytatywne m. in z Legią Warszawa. Część zawodników wystąpiła też w reprezentacji Ukrainy, która m. in. rozegrała dwa mecze w Łodzi. Teraz nadszedł czas na wznowienie rozgrywek krajowych. W Ukrainie wierzą, że sezon uda się rozpocząć 20 sierpnia. Wcześniej cztery ukraińskie kluby, w tym Dynamo rozpoczną występy w europejskich pucharach.

Lucescu wraca do Kijowa

Kijowianie w eliminacjach Ligi Mistrzów zagrają 19 lipca z Fenerbahce. Dlatego już rozpoczęli przygotowania do sezonu. Trener Lucescu uznał, że pierwszy tydzień treningów odbędzie się w Kijowie. Sam też przyjechał do stolicy Ukrainy.

"Ojciec chciał pokazać, że jest tam, razem z Ukraińcami. Pasja do piłki i radość z życia takim go uczyniły. Gdyby się poddał i został w domu, pewnie dzień po dniu traciłby energię. Dzięki temu czuje się wciąż młody, gotowy do bitwy. Cały czas myślał o tym, by wrócić do treningów" - dodał syn Lucescu.

Dynamo w Krakowie lub Wrocławiu

Po tygodniu treningów Dynamo wyjedzie na obóz do Szwajcarii i tam rozegra kilka charytatywnych spotkań. W pierwszym meczu o punkty, w eliminacjach Ligi Mistrzów, ma być gospodarzem. Wojna w Ukrainie wciąż trwa i trudno spodziewać się, by za miesiąc Ukraińcy mogli gościć u siebie Fenerbahce.

Ukraińskie kluby, które wystąpią w europejskich pucharach rozważają, by gościć rywali w Polsce. Na dwa mecze reprezentacji w Lidze Narodów w Łodzi przyszło w sumie około 23 tysięcy fanów, w większości Ukraińców mieszkających w naszym kraju. Informacje wciąż nie są oficjalne, ale Dynamo rozważa grę w Krakowie lub Wrocławiu. Worksla Połtawa czy Dnipro myślą o Łodzi.