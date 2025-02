Przygoda Neymar a w saudyjskim Al-Hilal bez dwóch zdań nie była udana - nękany przez kontuzje 33-latek, choć miał być największą gwiazdą ekipy z Rijadu, rozegrał dla "Niebieskiej Fali" zaledwie kilka spotkań. Pod koniec stycznia doszło do czegoś, na co zanosiło się już od dawna - Brazylijczyk zmienił klubowe barwy , chcąc odbudować się w innym zakątku piłkarskiego świata.

Padło w tym przypadku na jego powrót do Santos FC , a więc drużyny, w której stawiał pierwsze kroki w swej sportowej karierze. Neymar dopiero w ojczyźnie zdołał złapać dobry rytm meczowy i zaczyna dawać sygnały, że w futbolu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa .

Doskonały występ Neymara. Bramka z rożnego wisienką na torcie

Neymar nie tylko dwukrotnie asystował Tiquinho Soaresowi, ale też sam popisał się niezwykłym trafieniem - w 27. minucie trafił do siatki... wprost z rzutu rożnego. Swoistym smaczkiem jest tu fakt, że dosłownie chwilę przed strzałem zawodnik został wygwizdany i wybuczany przez miejscową publiczność i ironicznie zachęcał, by kibice kontynuowali swój "koncert".

Neymar blisko końca swej kariery. Santos to dla niego sportowa klamra

Tym samym gwiazda Santos ma już na swym koncie łącznie dwie bramki oraz trzy asysty, a następną szansę na podkręcenie tych liczb będzie mieć 1 marca, kiedy to SFC zmierzy się z zespołem Red Bull Bragantino.

Obecna umowa Neymara obowiązuje jedynie do czerwca bieżącego roku, ale oczywiście może dojść tu do prolongaty. Należy raczej oczekiwać, że "Peixe" będzie ostatnim klubem w jego bogatej karierze, co można uznać za swoistą piłkarską klamrę.