Odnieśli historyczny sukces i zwolnili selekcjonera. "Chciał oddać mecz walkowerem"

Tym selekcjonerem był Kuwejtczyk Abdullah Al Mutairi, który objął Afganistan w tym roku. Jak talibowie się na to zgodzili? Afgański taliban zabronił powołania do życia kobiecej reprezentacji Afganistanu, co zresztą wywołało niezwykły protest Afganek - fotografowały się z zakrytymi twarzami, ale ze sportowym sprzętem jak piłka czy sztangi. Natomiast męska reprezentacja Afganistanu istnieje i zgłosiła się do eliminacji mundialu 2026, co jest pewnym zaskoczeniem dla wielu obserwatorów.