Odnalazł się Paulo Sousa i... od razu taka "bomba". 9:0! To była miazga

Niebywały pogrom w meczu nowej ekipy Paulo Sousy. Dziewięć goli, to była rzeź

Paulo Sousa to były selekcjoner reprezentacji Polski, co powoduje, że kibice znad Wisły chętnie śledzą jego zawiłe losy. "Biało-Czerwonymi dowodził" od stycznia do grudnia 2021 roku, by z marszu podjąć pracę we Flamengo Rio de Janeiro. Tam wytrwał niecałe pół roku. Z kolei od lutego do października 2023 był zatrudniony w Salernitanie, przyczyniając się do jej spadku do Serie B.