Od mundialu w Rosji minęło pięć lat! Pamiętasz występy kadry? [QUIZ]

Minęło pięć lat od finałowego meczu na mistrzostwach świata w Rosji. Był to najdroższy mundial w historii i pierwszy turniej tej rangi rozgrywany w tej części Europy. Kibice reprezentacji Polski nie będą wspominać go najlepiej ze względu na kompromitujący występ kadry, która nie zdołała wyjść z grupy i prędko pożegnała się z turniejem. Co pamiętasz z mundialu w Rosji? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż quiz, który przygotowaliśmy.