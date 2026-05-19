Oburzenie po decyzji PZPN. Mniej niż dwa miesiące, Boniek pisze o "wojnie"

Poprzednia potyczka o Superpuchar Polski odbyła się w Poznaniu, dlatego też kibice liczyli na powtórkę w połowie lipca tego roku. W końcu to jedna z nagród za zdobycie złotego medalu w PKO BP Ekstraklasie. PZPN postanowił jednak inaczej. Mistrz kraju (Lech) oraz majowy triumfator krajowego trofeum na PGE Narodowym (Górnik Zabrze) zmierzą się nie w stolicy Wielkopolski, a we Wrocławiu. Już na łamach Przeglądu Sportowego Onet potwierdził to Łukasz Wachowski.

"Taką decyzję podjęła Komisja ds. Nagłych PZPN. Przedstawiciele federacji uzasadniają to bardzo dobrymi doświadczeniami organizowania meczów o Puchar Polski na PGE Narodowym. Przeniesienie Superpucharu na neutralny, nowoczesny obiekt ma zwiększyć prestiż i wizerunkowo wzmocnić całe wydarzenie" - tak argumentował decyzję działaczy sekretarz generalny związku. Słowa te nie trafiły jednak do wściekłych kibiców. Głos zabrał także ewidentnie niepocieszony prezes Lecha Poznań.

Finał Superpucharu Polski we Wrocławiu. Jest zamieszanie, a do meczu mało czasu

"Według mnie jest to kompletnie nietrafiona decyzja. Takie decyzje powinno się podejmować przed sezonem, żeby to było transparentne i żeby każdy wiedział jakie są zasady gry. (…) Niezrozumiałe są dla mnie motywy tej decyzji. Tradycją było to, że mistrz Polski jest gospodarzem. To zawsze było piłkarskie święto" - przyznał Piotr Rutkowski w programie "GOL" produkowanym przez TVP Sport. Niestety z tego powodu pachnie sporym zamieszaniem.

W temacie wypowiedział się także Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN, podobnie jak wspomniany wyżej działacz "Kolejorza", nie gryzł się w język. "Widzę, że PZPN idzie na wojnę z kibicami Lecha i Górnika. Dlaczego? Na razie nie znajduję odpowiedzi…. Pożyjemy, zobaczymy" - napisał krótko w mediach społecznościowych. "Lech powinien wysłać młodzieżowców a kibice olać mecz", "Przegra ją z kretesem i to szybko. Zobaczy 16 lipca. Chytry traci dwa razy" - szybko zareagowali kibice.

Na potencjalną zmianę decyzji nie ma zbyt wiele czasu. Do pierwszego gwizdka sędziego zostało prawdopodobnie mniej niż dwa miesiące.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Cezary Kulesza, prezes PZPN

