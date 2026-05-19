Oburzenie po decyzji PZPN. Mniej niż dwa miesiące, Boniek pisze o "wojnie"

Wojciech Kulak

Lech Poznań w sobotni wieczór, za sprawą zwycięstwa w Radomiu, obronił tytuł mistrza Polski. Oznacza to, że drugi raz z rzędu "Kolejorz" powalczy o Superpuchar. Tym razem zespół ze stolicy Wielkopolski skonfrontuje się z Górnikiem Zabrze. Niecałe dwa miesiące przed spotkaniem kibiców rozwścieczyła jednak decyzja PZPN. Stało się o niej tak głośno, iż na komentarz zdecydował się nawet Zbigniew Boniek. Legendarny gracz przewiduje naprawdę sporą aferę. Padły słowa o wojnie.

Poprzednia potyczka o Superpuchar Polski odbyła się w Poznaniu, dlatego też kibice liczyli na powtórkę w połowie lipca tego roku. W końcu to jedna z nagród za zdobycie złotego medalu w PKO BP Ekstraklasie. PZPN postanowił jednak inaczej. Mistrz kraju (Lech) oraz majowy triumfator krajowego trofeum na PGE Narodowym (Górnik Zabrze) zmierzą się nie w stolicy Wielkopolski, a we Wrocławiu. Już na łamach Przeglądu Sportowego Onet potwierdził to Łukasz Wachowski.

"Taką decyzję podjęła Komisja ds. Nagłych PZPN. Przedstawiciele federacji uzasadniają to bardzo dobrymi doświadczeniami organizowania meczów o Puchar Polski na PGE Narodowym. Przeniesienie Superpucharu na neutralny, nowoczesny obiekt ma zwiększyć prestiż i wizerunkowo wzmocnić całe wydarzenie" - tak argumentował decyzję działaczy sekretarz generalny związku. Słowa te nie trafiły jednak do wściekłych kibiców. Głos zabrał także ewidentnie niepocieszony prezes Lecha Poznań.

"Według mnie jest to kompletnie nietrafiona decyzja. Takie decyzje powinno się podejmować przed sezonem, żeby to było transparentne i żeby każdy wiedział jakie są zasady gry. (…) Niezrozumiałe są dla mnie motywy tej decyzji. Tradycją było to, że mistrz Polski jest gospodarzem. To zawsze było piłkarskie święto" - przyznał Piotr Rutkowski w programie "GOL" produkowanym przez TVP Sport. Niestety z tego powodu pachnie sporym zamieszaniem.

W temacie wypowiedział się także Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN, podobnie jak wspomniany wyżej działacz "Kolejorza", nie gryzł się w język. "Widzę, że PZPN idzie na wojnę z kibicami Lecha i Górnika. Dlaczego? Na razie nie znajduję odpowiedzi…. Pożyjemy, zobaczymy" - napisał krótko w mediach społecznościowych. "Lech powinien wysłać młodzieżowców a kibice olać mecz", "Przegra ją z kretesem i to szybko. Zobaczy 16 lipca. Chytry traci dwa razy" - szybko zareagowali kibice.

Na potencjalną zmianę decyzji nie ma zbyt wiele czasu. Do pierwszego gwizdka sędziego zostało prawdopodobnie mniej niż dwa miesiące. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

