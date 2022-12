Oficjalna skarga Francuzów po finale mundialu. Są oburzeni zachowaniem Emiliano Martineza

Mimo wygranej mocno we znaki dał mu się gwiazdor Trójkolorowych, Kylian Mbappe. 24-latek zdobył w wielkim finale hat-tricka(jako drugi piłkarz w historii), a dodatkowo trafił także w serii jedenastek. Ciężko stwierdzić czy aż tak wziął do siebie fakt, że musiał czterokrotnie wyjmować piłkę z siatki po strzałach młodszego rywala, ale jego zachowanie po finale mogłoby na to wskazywać.