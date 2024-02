Oburzające zachowanie Cristiano Ronaldo. Nagranie hitem sieci, kibice grzmią

W finale Al Nassr mierzyło się w czwartek z Al Hilal i tym razem nie miało zbyt wiele do powiedzenia. Lider tabeli Saudi Pro League był wyraźnie lepszy i wygrał 2:0 po golach Sergeja Milinkovocia-Savicia i Salema Al Dawsariego. Cristiano Ronaldo w protokole meczowym zapisał się jedynie żółtą kartką . Dla napastnika był to pierwszy mecz od czasu kontuzji, której doznał pod koniec ubiegłego sezonu.

Obsceniczny gest Cristiano Ronaldo zbulwersował fanów. Nagranie podbija internet

Portugalczyk boisko opuszczał mocno sfrustrowany , ale nie usprawiedliwia to szokującego zachowania, jakiego dopuścił się w drodze do szatni. Wszystko zarejestrowały kamery.

39-latek został obrzucony przez kibiców szalikami w barwach Al Hilal. Napastnik złapał jeden z nich, po czym wsadził go sobie w spodenki, by po chwili go wyjąć i pretensjonalnie odrzucić w kierunku fanów.